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В Рязани осудят многодетную мать, которая заморила голодом новорожденного сына,
Как установило следствие, в августе 2018 года 36-летняя женщина родила пятого ребенка. С сентября по ноябрь она злоупотребляла спиртным, не выполняла свои родительские обязанности в полной мере, а позже сняла ребенка с учета в детской поликлинике. Она перестала кормить младенца, мальчик умер через двое суток от истощения.
Рязанку обвиняют в преступлении по пунктам «в, д» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью). Уголовное дело передали в суд.
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Несколько советов по приготовлению салата дал шеф-повар одного из ресторанов города.