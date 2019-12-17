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16:35, 17 декабря 2019 179
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Рязанцев пригласили на «Новогодний кубок» по автокроссу

Рязанцев пригласили на «Новогодний кубок» по автокроссу

Рязанцев пригласили на десятый «Новогодний кубок» по автокроссу. Об этом на пресс-конференции во вторник, 17 декабря, рассказал депутат гордумы, президент федерации автомотоспорта Игорь Мурог.

По его словам, в предстоящие выходные, 21-22 декабря, на трассе «Семеновская» около деревни Семено-Оленинское пройдет автокросс «Новогодний Кубок Рязани».

На нем пройдут заезды в нескольких классах: Д2-Н, Д2-Классика. Т1-2500 «УАЗ», Т4-1 «ГАЗ-53», Т4-2 «ГАЗ-51» и Т4-3 «ЗИЛ-130».

В автокроссе поучаствуют более 30 пилотов из Рязани, Касимова, Бронниц, Раменского, Истры, Шатуры, Тулы и Москвы. Также на соревнования приедет самый возрастной гонщик — 83-летний москвич Игорь Борисенко.

Расписание 21 декабря:

  • 10:30—10:45 — брифинг для участников соревнований;
  • 11:00—14:00 — свободная тренировка и отборочные заезды.

Расписание 22 декабря:

  • 10:00—10:15 — торжественное открытие соревнований;
  • 11:20—14:30 — финальные заезды;
  • 15:00—15:30 — награждение победителей и призеров, закрытие соревнований.

Добраться до места проведения соревнований можно на автобусе, который с площади Дмитрова (Рязань-2) в 10:00. Подробности можно уточнить на сайте.


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