На площади Победы столкнулись «Мазда» и «девятка»

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Вечером во вторник, 17 декабря, на площади Победы столкнулись Mazda и «девятка». Судя по камерам видеонаблюдения, машины получили незначительные повреждения.
По данным сервиса «Яндекс.Пробки», на месте аварии образовался затор.
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Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.