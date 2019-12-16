За неделю в Рязани подешевели рис и соль

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За неделю, с 10 по 16 декабря, в Рязани подешевели рис (на 2,7%) и соль (на 4,6%). Мониторинг цен предоставил Рязаньстат.
Кроме того, снизились цены на морковь (на 2,6%), масло подсолнечное (на 1,9%), муку пшеничную (на 1,7%).
Незначительно увеличились цены на яйца куриные, крупу гречневую-ядрицу, картофель, вермишель, лук репчатый, огурцы свежие, яблоки.
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