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20:17, 16 декабря 2019 237
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За неделю на пожарах в Рязанской области погибли пять человек

За неделю на пожарах в Рязанской области погибли пять человек

С 9 по 15 декабря в Рязанской области потушили 25 пожаров, из них 10 загорание мусора, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Огонь уничтожил 15 зданий и одну машину. На пожарах погибли пять человек, пострадал один человек.

13 декабря во время пожара в Сасове спасли мужчину. Также пожарные эвакуировали 26 человек, из них 11 детей.

10 декабря в Шиловском районе погибла хозяйка дома. На пожаре в деревне Михалково Александро-Невского района погибло двое мужчин.

14 декабря в селе Юшта Шиловского района погиб хозяин дома. Также 15 декабря в Рыбновском районе погиб мужчина

Кроме того, под Рязанью из реки подняли труп. Всего к работам привлекались одна машина и пять спасателей.


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