За неделю на пожарах в Рязанской области погибли пять человек

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С 9 по 15 декабря в Рязанской области потушили 25 пожаров, из них 10 загорание мусора,
Огонь уничтожил 15 зданий и одну машину. На пожарах погибли пять человек, пострадал один человек.
13 декабря во время пожара в Сасове
10 декабря в Шиловском районе
14 декабря в селе Юшта Шиловского района
Кроме того, под Рязанью из реки
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Тест проходят школьники и студенты средне-специальных учебных заведений.