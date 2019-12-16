В Воронеже ребенок выпал из окна на восьмом этаже и выжил

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В воскресенье, 15 декабря, в одной из многоэтажек на улице Морозова Центрального района пятилетняя девочка выпала из окна на восьмом этаже. Об этом пишет «
Ребенка доставили в реанимацю с тяжелыми травмами. За жизнь девочки борются врачи.
Следователи организовали проверку по данному факту.
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