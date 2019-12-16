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В Рязани рассказали о планах строительства школ и детсадов в ближайшие пять лет. Информацию озвучил и.о. мэра Рязани Сергей Савин на комитете гордумы в понедельник, 16 декабря.
Школы на 1100 мест намерены построить:
Также администрация планирует реконструкции школы № 17 на улице Чкалова в 2021 году и № 45 на улице Пирогова в 2022 году.
Детсады запланированы:
Пристройки к детсадам появятся:
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Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.