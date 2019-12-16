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19:22, 16 декабря 2019 332
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В Рязани рассказали о планах строительства школ и детсадов в ближайшие пять лет

В Рязани рассказали о планах строительства школ и детсадов в ближайшие пять лет

В Рязани рассказали о планах строительства школ и детсадов в ближайшие пять лет. Информацию озвучил и.о. мэра Рязани Сергей Савин на комитете гордумы в понедельник, 16 декабря.

Школы на 1100 мест намерены построить:

  • Горроща, улица Полетаева (2020 год);
  • Кальное (2021 год);
  • Мервино, улица Бахмачеевская (2022 год);
  • Семчино, (2023 год);
  • Песочная, ДПР-7 (2024 год);
  • Михайловское шоссе (2025 год).

Также администрация планирует реконструкции школы № 17 на улице Чкалова в 2021 году и № 45 на улице Пирогова в 2022 году.

Детсады запланированы:

  • Песочня, улица Зубковой — 220 мест — (2019 год);
  • Песочня, ДПР7 — 290 мест — (2020 год);
  • Канищево, улица Бирюзова — ясли на 60 мест — (2021 год);
  • Песочня, улица Бугровка — ясли на 60 мест — (2021 год);
  • Семчино — 224 места — (сроки не определены);
  • Солотча — 90 мест — (сроки не определены).

Пристройки к детсадам появятся:

  • №№ 22, 108, 112, 125, 140 (2019-20 годы);
  • №№ 10, 76, 110, 149 (2020-21 годы);
  • №№ 7, 99, 121, 131, 136, №147 (2021 год).

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