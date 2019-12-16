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Фото: Pixabay.com
В Рязани рассказали о новом методе лечения онкозаболеваний,
Конференция, на которой обсудили возможности иммунотерапии в лечении злокачественных заболеваний, прошла в понедельник, в рязанском окноцентре, 16 декабря.
В сообщении отмечается, что иммунотерапия — относительно новый метод лечения онкозаболеваний, который применяют в онкодиспансере.
Как рассказали специалисты, иммунотерапия не действует на опухоль напрямую, но заставляет иммунитет пациента убивать раковые клетки. В этом заключается принципиальное отличие от химиотерапии, поясняют доктора.
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