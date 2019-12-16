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В центре Рязани ограбили салон сотовой связи. Об этом
В ночь с 15 на 16 декабря, на Театральной площади неизвестные взломали дверь в салон «Билайн» и похитили несколько телефонов.
Полиция проводит проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.