Председатель Воронежской облдумы поучаствовал в заседании совета Законодателей России

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Председатель Воронежской областной думы, заместитель председателя совета законодателей ЦФО Владимир Нетесов принял участие в заседании совета Законодателей России, сообщила пресс-служба облдумы.
Основными темами заседания, которое проходит 16 и 17 декабря в Москве, стали реализация нацпроектов, качество и доступность медпомощи, кадровое обеспечение в регионах.
В заседании совета законодателей при Федеральном Собрании приняли участие председатели обеих палат Российского парламента — Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, руководители профильных министерств и ведомств, сенаторы, депутаты Госдумы, председатели законодательных собраний регионов.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что до 10 января в регионах должны быть разработаны программы развития и модернизации здравоохранения, в которых будут отражены механизмы решения проблемы, связанные с работой первичного звена здравоохранения.
«Региональные заксобрания должны проконтролировать это и активно подключаться к работе», — подчеркнула Матвиенко.
Владимир Нетесов отметил, что в 2020 году запланирован существенный рост объема финансирования системы здравоохранения региона.
«Депутаты Воронежской областной Думы в первом чтении одобрили проект бюджета региона, согласно которому расходы госпрограммы «Развитие здравоохранения» на 2020 год вырастут почти на 7,5 млрд и составят 28,1 млрд рублей, — рассказал председатель облдумы — В четыре раза увеличится финансирование строительства объектов здравоохранения, заложены средства на текущий и капитальный ремонт действующих учреждений. Также в четыре раза вырастет финансирование по направлению «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи».
Кроме того, по его словам, в два раза увеличены затраты на совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях. Также запланирован рост ассигнований на мероприятия, связанные с охраной здоровья матери и ребенка, на кадровое обеспечение системы здравоохранения региона.
Также парламентарии обсудили формирование системы защиты прав пациентов. Как сообщил Нетесов, в план законодательной деятельности облдумы на 2020 год включена работа над изменениями в закон региона «О здравоохранении» в части расширения перечня прав пациента.
17 декабря председатель облдумы примет участие в семинаре для руководителей заксобраний регионов. Среди основных вопросов — реализация национальных проектов.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Рязани рассказали о планах строительства школ и детсадов в ближайшие пять лет
|
cледующая новость →В центре Рязани ограбили салон сотовой связи
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.