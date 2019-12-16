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Появилось видео столкновения «Калины» и иномарки на Московском шоссе, ролик
На кадрах видно, как Kia поворачивала налево, в это время лекговушка проехала на «красный» и въехала в иномарку.
Напомним, вечером в субботу, 14 декабря, около остановки «Университет МВД» на Московском шоссе
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