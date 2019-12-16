«Мягко говоря, неудобно». Рязанец рассказал, как оказался в цирке на «бракованных» местах

Рязанец рассказал RZN.info, как оказался в цирке на « бракованных » местах. Сергей Иванов посетил новогоднюю елку со своей семьей в выходной, 15 декабря.

«Мы одежду сдавали в гардероб, когда уже звонок звучал. Времени было мало. Оказавшись в зале, сотрудница из красного сектора указала нам на три свободных места на 14-м ряду. Остальные сиденья уже были заняты», — рассказал собеседник.

Он признался, что именно это сбило с толку контролера в зале.

«Мы пришли в цирк посмотреть представление с ребенком, поэтому не стали разбираться, скандалить, искать каких-то сотрудников, мешать другим зрителям», — подчеркивает Иванов.

Судя по фотографиям, расстояние от края кресла до стены всего несколько сантиметров. Однако семья Ивановых смогла просидеть на них около часа.

—А как вы там вообще сидели?

—Мягко говоря неудобно.

Скоро у Сергея затекли ноги, и он поднялся выше последнего ряда, чтобы не мешать зрителям. Там он обнаружил два пуфика, на которых семья досмотрела выступление.

В цирке RZN.info подтвердили , что в зале, действительно, есть места, на которых «невозможно сидеть», однако билеты на них не продаются.

Это подтверждает и план-схема при покупке билетов на официальном сайте учреждения.

На таких местах нет порядкового номера. Это подтвердил и сам Иванов.

«Если бы на эти места кто-нибудь присел, то контролер бы попросил их покинуть. Так как претендовать на них никто не имеет право. Выходит, сам посетитель нарушил правила цирка, заняв места, не соответствующие билетам», — отметила в разговоре по телефону представитель цирка.

Однако в реальности, контролер сам посадил семью Ивановых на «глухие» места.

Представитель цирка рассказала, что такие места в зале есть не только на 14-м ряду.

«Строители в свое время ошиблись в расчетах, поэтому на них ноги упираются в стену», — отметила она.

После представления семья Ивановых уехала домой, а позже Сергей позвонил в цирк.

Главный администратор сослалась на непрофессионализм контролера, извинилась, и выразила надежду, что такого больше не повторится.

«Деньги за билеты вернуть нам не предлагали, мы и не требовали, если честно», — отметил Сергей Иванов.

Представитель цирка в беседе с RZN.info сам предложил посетить зал с экскурсией, чтобы отразить реальную ситуацию, однако спустя пару часов передумал. В цирке решили, что опубликуют информацию в своих соцсетях сами.