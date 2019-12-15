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19:30, 15 декабря 2019 172
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В Рыбновском районе нашли мертвого мужчину

В Рыбновском районе нашли мертвого мужчину

В сгоревшем доме в деревне Козловка Рыбновского района нашли мертвого мужчину. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе рязанского ГУ МЧС.

Личность погибшего пока не установили.

Пожарных вызвали в в воскресенье, 15 декабря, в 15:40. На место выезжали девять человек на четырех машинах. Огонь полностью уничтожил деревянный дом.


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