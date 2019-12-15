В рязанской больнице детям предложили голосовать за меню

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Фото: Pixabay.com
Детям в рязанской ДОКБ имени Дмитриевой предложили выбирать меню в столовой. Пилотный проект в декабре проводят в пульмонологическом отделении больницы, где пациентам не требуется особая диета. Об этом сообщили в региональном минздраве.
Дети голосуют за блюда, которые хотят попробовать на следующий день. В ведомстве рассказали, что между пациентами «порой разгораются жаркие споры» из-за гарнира.
Если проект окажется удачным, «меню по заявкам» введут в других отделениях больницы.
Фото рязанского минздрава
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Тест проходят школьники и студенты средне-специальных учебных заведений.