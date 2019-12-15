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17:32, 15 декабря 2019 193
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В понедельник в Рязанской области будут дождь и туман

В понедельник в Рязанской области будут дождь и туман

Фото: Pixabay.com

В понедельник, 16 декабря, в Рязанской области будут дождь и туман. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

Температура воздуха ночью -3, +2 градуса, днем -1, +4 градуса.

Ночью ожидаются мокрый снег и дождь, местами слабый гололед. Днем также возможны небольшие осадки. Местами туман, на отдельных участках дорог гололедица.

Ветер юго-западный, 7-12 метров в секунду.


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