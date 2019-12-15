В понедельник в Рязанской области будут дождь и туман

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Фото: Pixabay.com
В понедельник, 16 декабря, в Рязанской области будут дождь и туман. Прогноз погоды
Температура воздуха ночью -3, +2 градуса, днем -1, +4 градуса.
Ночью ожидаются мокрый снег и дождь, местами слабый гололед. Днем также возможны небольшие осадки. Местами туман, на отдельных участках дорог гололедица.
Ветер юго-западный, 7-12 метров в секунду.
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