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16:34, 15 декабря 2019 288
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В понедельник в центре Рязани отключат свет

В понедельник в центре Рязани отключат свет

Фото: Pixabay.com

В понедельник, 16 декабря, на улице Скоморошинской отключат свет. Об этом сообщил сайт администрации города.

С 9:30 до 16:00 рабочие будут ремонтировать воздушную линию. Из-за этого без света останутся дома №№15, 15-а, 15-б, 16-а, 18, 21-а, 22, 23, 24 и 26.


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