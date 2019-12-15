В понедельник в центре Рязани отключат свет

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Фото: Pixabay.com
В понедельник, 16 декабря, на улице Скоморошинской отключат свет. Об этом
С 9:30 до 16:00 рабочие будут ремонтировать воздушную линию. Из-за этого без света останутся дома №№15, 15-а, 15-б, 16-а, 18, 21-а, 22, 23, 24 и 26.
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Несколько советов по приготовлению салата дал шеф-повар одного из ресторанов города.