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20:15, 15 декабря 2019 793
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В Нижегородской области перевернулся автобус, пострадали 14 человек

В Нижегородской области перевернулся автобус, пострадали 14 человек

В Нижегородской области перевернулся автобус. Пострадали 14 человек, передает РИА Новости со ссылкой на ГИБДД России.

В воскресенье, 15 декабря, около 16:00 в Балахнинском районе автобус съехал в кювет и перевернулся. Согласно данным УМВД, в автобусе находились около 40 человек, региональное управление МЧС сообщает о 49 людях.

Автобус ехал из Иванова в Дзержинск.

Фото с сайта ГУ МЧС России по Нижегородской области


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