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В Нижегородской области перевернулся автобус. Пострадали 14 человек, передает
В воскресенье, 15 декабря, около 16:00 в Балахнинском районе автобус съехал в кювет и перевернулся. Согласно данным УМВД, в автобусе находились около 40 человек, региональное управление МЧС сообщает о 49 людях.
Автобус ехал из Иванова в Дзержинск.
Фото с сайта ГУ МЧС России по Нижегородской области
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Тест проходят школьники и студенты средне-специальных учебных заведений.