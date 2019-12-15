Рэпер ST посетил Константиново

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В субботу, 14 декабря, перед
«Дома у Есенина», — написал артист.
Рэпер рассказал, что погулял по усадьбе, побывал в доме Сергея Есенина и попробовал «вкусный чай».
Он поинтересовался у подписчиков, были ли они на родине поэта.
Напомним, рэпер выступил в Рязани на фестивале «
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Дома у Есенина!📚 . Интересно, среди моих подписчиков, кто-то был в Константиново? Что скажете? . Мы приехали когда уже стемнело, да и билеты купили только на посещение самого дома, а когда нам это объяснили, то кассы уже закрылись. Но сам дом посетили, погулять успели, да и чай вкусный попили. . Теперь поедем в Рязань на выступление!
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