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22:35, 14 декабря 2019 703
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В Рязани выступил ST 1

В Рязани выступил ST

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

В Рязани выступил рэпер ST (Александр Степанов). Часовое выступление прошло в субботу, 14 декабря, на фестивале «Катай Рязань».

Музыкант вышел и предложил зрителям согреться танцами под его треки. После первой песни Степанов посоветовал рязанцам заняться физкультурой.

«Чтобы не замерзнуть и хорошо провести время нужно заниматься еще и физическими упражнениями», — подчеркнул музыкант.

Музыкант исполнил свои главные хиты, а во время одной из песен спустился к фанатам и спел с ними одну из песен.

Напомним, фестиваль «Катай, Рязань» начался с выступления сноубордистов.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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