В Рязани выступил ST

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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
В Рязани выступил рэпер ST (Александр Степанов). Часовое выступление прошло в субботу, 14 декабря, на фестивале «Катай Рязань».
Музыкант вышел и предложил зрителям согреться танцами под его треки. После первой песни Степанов посоветовал рязанцам заняться физкультурой.
«Чтобы не замерзнуть и хорошо провести время нужно заниматься еще и физическими упражнениями», — подчеркнул музыкант.
Музыкант исполнил свои главные хиты, а во время одной из песен спустился к фанатам и спел с ними одну из песен.
Напомним, фестиваль «Катай, Рязань»
© RZN.info
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