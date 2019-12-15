RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Администрация Рязани
При пожаре в Шиловском районе погиб мужчина. Об этом сообщила
Сообщение о пожаре в деревне Юшта в Шиловском районе поступило в субботу, 14 декабря, в 18:33.
Сгорели одноэтажный кирпичный дом с железной кровлей и кирпичная баня.
При пожаре погиб хозяин дома. Причина и ущерб произошедшего уточняются.
На место выезжали шесть человек личного состава противопожарной службы и два автомобиля.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьРязанцы предпочли корпоративы деньгам
|
cледующая новость →В Казани зарегистрировали брак трансгендеров
Тест проходят школьники и студенты средне-специальных учебных заведений.