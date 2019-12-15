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Фото: Pixabay.com
Под Рязанью провалившийся под лед пенсионер выбрался и умер на берегу. Об этом в воскресенье, 15 декабря, пишет «
60-летний мужчина рыбачил на озере Вайшное у Алеканова накануне. Предположительно, он провалился под лед, но смог выбраться и скончался уже на берегу.
Тело погибшего обнаружили его сыновья.
Следователи начали проверку.
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