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21:12, 15 декабря 2019 142
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«Новогоднюю столицу» украсят гирляндой из Книги рекордов России

«Новогоднюю столицу» украсят гирляндой из Книги рекордов России

«Новогоднюю столицу» украсят гирляндой из Книги рекордов страны. Ее сделали участники Российского движения школьников, сообщили в группе организации.

В субботу, 14 декабря, дети собрали самую в стране длинную бумажную гирлянду. По данным телеканала ТКР, на следующий день украшение длиной 1100 метров 65 сантиметров передали мэру Рязани Елене Сорокиной и зампредседателю области Наиле Черниковой. Женщины пригласили школьников на праздничные фестивали в «Новогоднюю столицу России-2020».

Фото из групп РДШ, телеканала ТКР


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