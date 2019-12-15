«Новогоднюю столицу» украсят гирляндой из Книги рекордов России

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«Новогоднюю столицу» украсят гирляндой из Книги рекордов страны. Ее сделали участники Российского движения школьников,
В субботу, 14 декабря, дети собрали самую в стране длинную бумажную гирлянду. По данным телеканала
Фото из групп РДШ, телеканала ТКР
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