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14:42, 15 декабря 2019 360
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Быков рассказал, как снималась «самая важная сцена» фильма «Сторож» 2

Быков рассказал, как снималась «самая важная сцена» фильма «Сторож»

Юрий Быков рассказал, как снималась, по его мнению, самая важная сцена фильма «Сторож». Видео с комментарием режиссера опубликовано на канале «КиноПоиск» на YouTube.

Быков пояснил, что самой важной сценой является момент, когда главная героиня Вера стоит на краю крыши. По словам режиссера, актриса Алла Юганова была «максимально застрахована» и это мешало ей почувствовать ощущение приближающейся гибели.

«Мы договорились о небольшом тросе, который поддержит ее, на случай, если она все-таки упадет и ее можно было бы зацепить», — рассказал Быков.

Он объяснил смысл сцены и ее значение в картине.

Напомним, «Сторож» вышел на экраны осенью 2019 года. Съемки нового фильма Быкова прошли в Солотче. RZN.info удалось посетить площадку и пообщаться с участниками проекта.


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