Быков рассказал, как снималась «самая важная сцена» фильма «Сторож»

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Юрий Быков рассказал, как снималась, по его мнению, самая важная сцена фильма «Сторож». Видео с комментарием режиссера опубликовано на канале «КиноПоиск» на YouTube.
Быков пояснил, что самой важной сценой является момент, когда главная героиня Вера стоит на краю крыши. По словам режиссера, актриса Алла Юганова была «максимально застрахована» и это мешало ей почувствовать ощущение приближающейся гибели.
«Мы договорились о небольшом тросе, который поддержит ее, на случай, если она все-таки упадет и ее можно было бы зацепить», — рассказал Быков.
Он объяснил смысл сцены и ее значение в картине.
Напомним, «Сторож» вышел на экраны осенью 2019 года. Съемки нового фильма Быкова прошли в Солотче. RZN.info
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Рязанской области объявили второе метеопредупреждение за сутки
|
cледующая новость →В России нашли новый вид утечек персональных данных
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.