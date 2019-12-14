В Сасове загорелся многоквартирный дом, эвакуировали 11 детей

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В Сасове загорелся многоквартирный дом. Эвакуировали 26 человек, из них 11 детей. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Сообщение о пожаре в трехэтажном многоквартирном доме поступило в пятницу, 13 декабря, в 20:02.
Огонь повредил квартиру, в которой находился мужчина. Как уточнили в пресс-службе регионального МЧС, пострадал мужчина 1956 года рождения. Его из огня вытащил сосед.
Пострадавшего госпитализировали с диагнозом «отравление угарным газом». Причина пожара и ущерб устанавливаются. На тушение выезжалитри машины и семь спасателей.
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Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.