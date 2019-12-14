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11:18, 14 декабря 2019 250
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В Сасове загорелся многоквартирный дом, эвакуировали 11 детей

В Сасове загорелся многоквартирный дом, эвакуировали 11 детей

В Сасове загорелся многоквартирный дом. Эвакуировали 26 человек, из них 11 детей. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Сообщение о пожаре в трехэтажном многоквартирном доме поступило в пятницу, 13 декабря, в 20:02.

Огонь повредил квартиру, в которой находился мужчина. Как уточнили в пресс-службе регионального МЧС, пострадал мужчина 1956 года рождения. Его из огня вытащил сосед.

Пострадавшего госпитализировали с диагнозом «отравление угарным газом». Причина пожара и ущерб устанавливаются. На тушение выезжалитри машины и семь спасателей.


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