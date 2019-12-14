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16:37, 14 декабря 2019 280
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В рязанском кремле устроят световое шоу

В рязанском кремле устроят световое шоу

На колокольне Рязанского кремля пройдет световое шоу. Об этом сообщил сайт госзакупок, на котором размещена информация о соответствующем контракте.

Согласно документу, исполнитель должен устроить фестиваль огня и света на Соборной колокольне в рамках проекта «Новогодняя столица».

Отмечается, что программу, которая «основывается на лазерном лучевом и световом шоу, работающими с двух сторон» непрерывно будут «проецировать из арочных проемов колокольни». Световое шоу можно будет увидеть 5, 6 и 7 января 2020 года.

Стоимость контракта оценили в 612 тысяч рублей.

Исполнителем назначено ООО «Мультимедийные технологии», заказчик — культурно-досуговый центр «Октябрь».


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