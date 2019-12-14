В рязанском кремле устроят световое шоу

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На колокольне Рязанского кремля пройдет световое шоу. Об этом сообщил
Согласно документу, исполнитель должен устроить фестиваль огня и света на Соборной колокольне в рамках проекта «Новогодняя столица».
Отмечается, что программу, которая «основывается на лазерном лучевом и световом шоу, работающими с двух сторон» непрерывно будут «проецировать из арочных проемов колокольни». Световое шоу можно будет увидеть 5, 6 и 7 января 2020 года.
Стоимость контракта оценили в 612 тысяч рублей.
Исполнителем назначено ООО «Мультимедийные технологии», заказчик — культурно-досуговый центр «Октябрь».
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