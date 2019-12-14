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19:42, 14 декабря 2019 876
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Елку на площади Ленина смог зажечь десантник 1

Елку на площади Ленина смог зажечь десантник

Елку на площади Ленина смог зажечь десантник. Огни на дереве загорелись в субботу, 14 декабря, на площади Ленина.

Дед Мороз со Снегурочкой объяснили со сцены, что 7 декабря зажглась главная елка России на Лыбедском бульваре с гербами 85 регионов.

После этого они сделали вид, что попытались зажечь елку кричалкой «Раз-два-три, наша елочка, гори», но у них вновь не получилось.

Тогда снегурочка пояснила, что «Рязань — „Новогодняя столица“ только один раз, а столица ВДВ — навсегда».

После этого на сцену вышел десантник, который предложил зажечь елку кричалкой «Шесть-два! Никто кроме нас». С первого раза на елке загорелись огни.

Отметим, что в этот раз на дереве уже висели гирлянды.


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