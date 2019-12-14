О выдворении американцев после лекции в рязанском вузе рассказали на федеральном канале

« Россия 24 » выпустила сюжет, о выдворении американцев после лекции в рязанском вузе. Видео появилось в четверг, 12 декабря.

Корреспонденты поговорили по телефону с председателем регионального отделения «Деловой России» Владимиром Моторжиным, который пригласил сотрудников университета Буффало в Рязанский институт.

«Вы дадите комментарий по поводу студентов? Нет?» — спросили его. «Я не буду давать комментарий на эту тему. Я лучше сформулирую свою информацию и выложу ее в доступном виде», — ответил Моторжин.

Также ситуацию с выдворением американцев прокомментировали политический аналитик Павел Шипилин.

«Мы должны знать, чем здесь люди занимаются. Это нормальная практика, имеет отношение не только к Америке, это нормальная визовая дисциплина. Если вы собираетесь здесь преподавать, скажите об этом прямо. Не надо тут искать какие-то лазейки», — заявил он.

Кроме того, свою точку зрения высказал Эдуард Лозанский, президент Американского университета в Москве.

«Вполне приличный университет. Тут, скорее, надо спросить у этих людей: они ехали как туристы? Кто финансировал их поездку. Вполне закономерный вопрос, потому сейчас есть огромное количество фондов, которые спеиально должны заниматься борьбой со всяким влиянием», — отметил Лозанский.

Напомним, Советский районный суд Рязани вынес постановление об административном наказании в отношении пятерых членов делегации университета штата Нью-Йорк в Буффало из-за того, что их «деятельность не соответствовала заявленной цели въезда в Российскую Федерацию». По неофициальной информации, на суде в качестве свидетелей выступили студентка и сотрудница «Политеха», которые рассказали, что американцы читали лекцию.

10 декабря члены делегации «выплатили небольшой штраф, их выдворили на следующий день. В университете пока не знают, будут ли их сотрудники обжаловать постановление суда.