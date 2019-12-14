На Московском шоссе столкнулись «Калина» и иномарка

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Вечером в субботу, 14 декабря, около остановки «Университет МВД» на Московском шоссе столкнулись Lada Kalina и иномарка. Автомобили получили механические повреждения.
Из-за фуры, припарковавшейся рядом с местом ДТП, «встал» троллейбус, который не может отъехать от остановки.
Информации о пострадавших нет.
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Тест проходят школьники и студенты средне-специальных учебных заведений.