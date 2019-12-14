Любимов поздравил четвертый лицей с 80-летием

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Губернатор Николай Любимов поздравил рязанский лицей №4 с 80-летием. Поздравление опубликовано на страницы главы региона «ВКонтакте».
Он отметил, что его старшая дочь — выпускница лицея, а младшая сейчас учится там.
«Лицей во всем отличный. Дважды в Топ-500 российских школ, первый в муниципальном рейтинге образования», — подчеркнул губернатор.
Любимов добавил, что главное в лицее — «атмосфера, которую создает дружный и профессиональный коллектив».
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Несколько советов по приготовлению салата дал шеф-повар одного из ресторанов города.