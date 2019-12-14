Из-за перекрытия площади Ленина изменят движение общественного транспорта

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Из-за перекрытия площади Ленина в субботу и воскресенье в Рязани изменят движение общественного транспорта. Об этом сообщил сайт горадминистрации.
Из-за спортивного мероприятия «Катай, Рязань» и перекрытием площади Ленина с 0:00 14 декабря до 10:00 15 декабря движение транспорта организуют по схеме:
Троллейбусы
№1 следует до остановки «Дом художника» по своему маршруту, далее по улице Маяковского до остановки «площадь Мичурина» и обратно;
№№3, 8 при движении на участке пути между остановками «Дом художника» и «Кальное» будут следовать по улице Маяковского, улице Есенина, улице Горького, Новой улице в прямом и обратном направлении;
№5 наружный проследуют по направлению: конечная станция — улица Строителей, улица Островского, улица Стройкова, улица Гагарина, Спортивная улица, улица Есенина до Театральной площади на разворот, далее по улице Есенина, улице Маяковского, площади Мичурина на Первомайский проспект, затем по маршруту до конечной станции «улица Строителей»;
№5 (внутренний) проследуют по направлению: конечная станция «улица Строителей», улица Чкалова, Вокзальная улица, площадь Победы, Первомайский проспект, улица Маяковского, улица Есенина, Спортивная улица, улица Гагарина, затем по маршруту до конечной станции «улице Строителей»;
№ 6 закрывается на время мероприятий;
№ 10 от конечной остановки «улице Крупской» проследуют до остановки «Дом художника» по своему маршруту, далее по улице Маяковского, улице Есенина до Театральной площади и обратно.
Автобусы
№№1, 7, 11, 13, 15, 17, 18, 21, 23 проследуют со стороны площадь Победы до остановки «Дом художника» по своим маршрутам, далее (в прямом и обратном направлении) по Сенной улице, Семинарской улице, улице Ленина, далее по своим маршрутам.
Маршрутки
№№41М2, 47 М², 49 М², 53 М², 65 М², 66 М², 68 М², 73 М², 75 М², 88 М², 98 М², 99 М² поедут со стороны площади Победы до остановки «Дом художника» по своим маршрутам, далее по Сенной улице, Семинарской улице, далее по своим маршрутам;
№ 41 М² при движении со стороны Соборной площади поедут по Семинарской улице, Сенной улице, далее по своему маршруту;
№№77М2, 87 М² при движении со стороны Театральной площади после остановки «Цирк» проследуют по Семинарской улице, Сенной улице, Первомайскому проспекту, далее по своим маршрутам;
№№47М2, 49 М², 53 М², 65 М², 66 М², 68 М², 73 М², 75 М², 77 М², 87 М², 88 М², 91 М², 98 М², 99 М² при движении со стороны Театральной площади проследуют по Семинарской улице, Сенной улице, далее по своим маршрутам.