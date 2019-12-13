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Мэр Рязани Елена Сорокина сообщила, что рязанцев ждет «долгожданный сюрприз». Об этом она написала на своей странице в Facebook.
Она отметила, что «сюрприз» рязанцы смогут увидеть в понедельник, 30 декабря, в 19:00 на улице Почтовой.
«Приподнимая завесу тайны нашего сказочного новогоднего сценария, раскрою вам секрет. 30 декабря 2019 года в 19:00 на Почтовой вас ждет долгожданный сюрприз. До встречи», — написала Елена Сорокина.
Ранее мэр
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