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В Рязани откроют квест-комнату по Сталинградской битве. Организаторы обещают перенести гостей в атмосферу обороняющегося города.
«Квест-комната виртуальной реальности „Сталинградская битва“ — это современный формат изучения исторических событий. Технология квест-комнаты позволяет свободно перемещаться по пространству и исследовать воссозданный в виртуальной реальности мир, который начинает реагировать и меняться в зависимости от действий участников», — рассказали в региональном отделении общественного движения «Волонтеры Победы».
Задача участников — отстоять дом Павлова, как это сделали 30 советских солдат во главе с сержантом Яковом Павловым. За 58 дней фашисты не смогли захватить дом.
Квест-комната будет работать в ТРЦ «Премьер» с 11 по 14 декабря с 14:00 — 19:00.
Отмечается, что в рамках III форума добровольцев Рязанской области квест-комнату оценил губернатор Николай Любимов.
Справка:
Проект стартовал 2 февраля 2018 года — в день 75-летия Победы в Сталинградской битве. С тех пор участниками квеста стали более пяти тысяч человек из разных городов России.
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