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21:07, 11 декабря 2019 16
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Воронежского губернатора попросили сделать 31 декабря выходным днем

Воронежского губернатора попросили сделать 31 декабря выходным днем

Депутат Госдумы Борис Чернышов предложил губернатору Воронежской области сделать 31 декабря выходным днем для жителей региона, сообщили «Вести Воронеж».

Официальное письмо Александру Гусеву он направил в среду, 11 декабря. В нем депутат попросил перенести рабочий день с 31 декабря на последнюю субботу года, 28 декабря.

О решении главы региона пока не сообщается.


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