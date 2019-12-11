Воронежского губернатора попросили сделать 31 декабря выходным днем

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Депутат Госдумы Борис Чернышов предложил губернатору Воронежской области сделать 31 декабря выходным днем для жителей региона, сообщили «
Официальное письмо Александру Гусеву он направил в среду, 11 декабря. В нем депутат попросил перенести рабочий день с 31 декабря на последнюю субботу года, 28 декабря.
О решении главы региона пока не сообщается.
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