В Рязани нашли еще более ста банок поддельной икры

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В Рязани нашли еще 127 банок поддельной икры. Об этом сообщила
Известно, что 14,3 килограмма лососевой икры незаконно продавали в палатке на улице Гагарина. Еще 12,5 килограмма форелевой икры обнаружили на Пятой базе на проезде Шабулина.
Дело в том, что на банках были указаны изготовители, которые фактически не существовали. Продукцию сомнительного качества изъяли.
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Несколько советов по приготовлению салата дал шеф-повар одного из ресторанов города.