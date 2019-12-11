С рязанских несанкционированных свалок вывезли более 30 кубометров мусора

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По вопросам уборки незаконных свалок рязанцы могут обращаться в префектуры города (с понедельника по пятницу, с 9:00 до 18:00):
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По сравнению с предыдущим годом в расчетах налогов произошли определенные изменения.