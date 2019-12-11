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Фото: Рязанская епархия
Рязанцы пройдут крестным ходом вокруг кремля с мироточивой иконой Богородицы «Нечаянная Радость». Об этом
Празднование в честь образа в Спасо-Преображенском монастыре устроят 22 декабря. Водосвятный молебен начнется в 7:30, через час будет литургия. После службы верующие пойдут с иконой крестным ходом.
Ранее в епархии рассказывали об
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По сравнению с предыдущим годом в расчетах налогов произошли определенные изменения.