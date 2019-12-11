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На пожаре в Александро-Невском районе погибли двое мужчин. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Сообщение о пожаре поступило во вторник, 10 декабря, в 22:33. Сгорел дом в деревне Михалково.
На тушение выезжали четыре расчета. Причина пожара и ущерб устанавливаются.
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