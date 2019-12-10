В среду в Рязани из-за аварии отключат воду на пяти улицах

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В среду, 11 декабря, в Рязани из-за аварии отключат холодную воду на пяти улицах. Об этом
Рабочие будут устранять аварию у дома №60 на улице 1-я Железнодорожная. Из-за этого с 9:00 до 18:00 не будет воды по адресам:
Также снизят напор воды в домах №№59-73 на улице Дзержинского.
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По сравнению с предыдущим годом в расчетах налогов произошли определенные изменения.