Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

19:55, 10 декабря 2019 184
 0    0

В среду в Рязани из-за аварии отключат воду на пяти улицах

В среду в Рязани из-за аварии отключат воду на пяти улицах

В среду, 11 декабря, в Рязани из-за аварии отключат холодную воду на пяти улицах. Об этом сообщил сайт администрации города.

Рабочие будут устранять аварию у дома №60 на улице 1-я Железнодорожная. Из-за этого с 9:00 до 18:00 не будет воды по адресам:

  • улица Гагарина дома №№9, 11, 29, 14, 14 корпус 1, 32, больница имени Семашко;
  • 1-й проезд Гагарина, дома №№10, 12, 16;
  • улица 1-я Железнодорожная, дома №№54, 56, 60, 60-а и частный сектор;
  • улица Татарская, дома №№7 с корпусами 1, 2, и 3, 13, 13 корпус 1, 15, 17;
  • улица Чернобаевская, дом №1-а.

Также снизят напор воды в домах №№59-73 на улице Дзержинского.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
2 недели назад
Успеть до 2 декабря. У рязанцев осталась неделя для оплаты налогов на недвижимость и транспорт

Успеть до 2 декабря. У рязанцев осталась неделя для оплаты налогов на недвижимость и транспорт

По сравнению с предыдущим годом в расчетах налогов произошли определенные изменения.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:35, 2 декабря 2019 4 236
Столичный орнитолог назвал причину массовой гибели птиц в Рязани 7
10:51, 4 декабря 2019 2 478
В Приокском зафиксировали превышение уровня фенола в воздухе 6
14:53, 3 декабря 2019 2 261
В Рязани откроют 36 катков 2
19:27, 7 декабря 2019 4 584
В Рязани не смогли зажечь главную новогоднюю елку 12
19:43, 30 ноября 2019 2 952
Открытие «Новогодней столицы» в Рязани начнется с парада Дедов Морозов 1
Все новости
Форум