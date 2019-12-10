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Шиловцев привлекут к уголовной ответственности за ложь в суде, сообщили на
Известно, что два свидетеля, зная о последствиях при даче ложных показаний в суде, лжесвидетельствовали.
На шиловцев возбудили уголовные дела по части 2 статьи 307 УК РФ (заведомо ложные показания свидетелей, соединенные с обвинением лица в совершении тяжкого преступления).
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Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.