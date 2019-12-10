Рязанке прислали квитанции за мусор на выписанную родственницу. «Эко-Пронск» забанил ее за обращение

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Жительнице поселка Тума Клепиковского района прислали квитанцию за мусор на выписанную родственницу. Женщина попыталась связаться с «Эко-Пронском», но у нее ничего не получилось.
Рязанка позвонила на телефоны, указанные на сайте регионального «мусорного оператора». Номера 8 (4912) 99-19-21
После этого она написала в личные сообщения группы «
«Я теперь даже новости этого „мусорного оператора“ узнать не могу! Клиентоориентированность на высшем уровне! — возмущается обратившаяся в редакцию рязанка. — Почему-то компания может присылать людям неправильные квитанции, а люди должны доказывать, что они не правы! И пени тем временем выплачивать за их ошибки!»
По словам читательницы, она продублировала свою жалобу на указанный адрес электронной почты. Ответа она также не получила.
Рязанка не оставила попыток связаться с компанией и позвонила ответственному за Касимов, Касимовский и Клепиковский районы территориальному менеджеру «Эко-Пронска» Александру Харитонову. Его номер —
Как утверждает жительница Тумы, ее знакомым также пришли неверные квитанции: кого-то, как и ее, обязали платить за выписавшихся родственников, других — за умерших.
«Понимаете, мы даже не можем узнать, какие документы и куда надо передавать, чтобы нам в следующие месяцы верно начисляли плату. Не поедем же мы ради этого за сто километров! В Рязань! — продолжает возмущаться женщина. — В квитанциях не указали имя собственника жилья, только лицевой номер и адрес. В многоквартирных домах из-за этого суета и бардак: люди не понимают, то ли в бумаге ошиблись с номером квартиры, то ли с числом жильцов».
Нашу собеседницу озаботил вопрос, как будут решать проблемы с неверными квитанциями пожилые жители отдаленных деревень и сел, у которых нет интернета и возможности приехать в Рязань и обратиться в абонентский отдел «Эко-Пронска».
Напомним, единый мусорный оператор начал работать в регионе с 1 ноября. Ранее «Эко-Пронск» под видом экоактивистов запустил
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