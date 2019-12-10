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18:06, 10 декабря 2019 454
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Рязанке прислали квитанции за мусор на выписанную родственницу. «Эко-Пронск» забанил ее за обращение 1

Рязанке прислали квитанции за мусор на выписанную родственницу. «Эко-Пронск» забанил ее за обращение

Жительнице поселка Тума Клепиковского района прислали квитанцию за мусор на выписанную родственницу. Женщина попыталась связаться с «Эко-Пронском», но у нее ничего не получилось.

Рязанка позвонила на телефоны, указанные на сайте регионального «мусорного оператора». Номера 8 (4912) 99-19-21 и 8 (4912) 99-19-31 на протяжении двух дней были заняты. У компании есть многоканальный номер (8 (4912) 70-19-50), где жалобы клиентов принимает робот. Женщина рассказала редакции, что вместе с дочерью несколько раз пыталась продиктовать свой адрес, но робот не смог разобрать их слова.

После этого она написала в личные сообщения группы «Региональный оператор ТКО Рязанской области». Ей прислали клишированное сообщение, а через некоторое время добавили в «черный список».

«Я теперь даже новости этого „мусорного оператора“ узнать не могу! Клиентоориентированность на высшем уровне! — возмущается обратившаяся в редакцию рязанка. — Почему-то компания может присылать людям неправильные квитанции, а люди должны доказывать, что они не правы! И пени тем временем выплачивать за их ошибки!»

По словам читательницы, она продублировала свою жалобу на указанный адрес электронной почты. Ответа она также не получила.

Рязанка не оставила попыток связаться с компанией и позвонила ответственному за Касимов, Касимовский и Клепиковский районы территориальному менеджеру «Эко-Пронска» Александру Харитонову. Его номер — +7 (910) 500-48-38 (он указан на официальном сайте) — находится вне зоны действия сети.

Как утверждает жительница Тумы, ее знакомым также пришли неверные квитанции: кого-то, как и ее, обязали платить за выписавшихся родственников, других — за умерших.

«Понимаете, мы даже не можем узнать, какие документы и куда надо передавать, чтобы нам в следующие месяцы верно начисляли плату. Не поедем же мы ради этого за сто километров! В Рязань! — продолжает возмущаться женщина. — В квитанциях не указали имя собственника жилья, только лицевой номер и адрес. В многоквартирных домах из-за этого суета и бардак: люди не понимают, то ли в бумаге ошиблись с номером квартиры, то ли с числом жильцов».

Нашу собеседницу озаботил вопрос, как будут решать проблемы с неверными квитанциями пожилые жители отдаленных деревень и сел, у которых нет интернета и возможности приехать в Рязань и обратиться в абонентский отдел «Эко-Пронска».

Напомним, единый мусорный оператор начал работать в регионе с 1 ноября. Ранее «Эко-Пронск» под видом экоактивистов запустил блог об уборке мусора в Рязани.


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