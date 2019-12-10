На пожаре в Шиловском районе погибла 84-летняя хозяйка дома

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Во вторник, 10 декабря, в деревне Сергиевка Шиловского района погибла 84-летняя женщина. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Сообщение о пожаре двухэтажного дома поступило в 10:07. Горел одноэтажный деревянный дом. На пожаре погибла его хозяйка.
Причина пожара и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали четыре машины и восемь спасателей.
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По сравнению с предыдущим годом в расчетах налогов произошли определенные изменения.