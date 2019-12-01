В Рязанской области ищут пропавшую в соседнем регионе девушку

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В Рязанской области начали поиск 23-летней Дарии Аристарховой, пропавшей в Брянской области. Об этом сообщила группа поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» «ВКонтакте».
О девушке ничего неизвестно с 12 ноября. Отмечается, что она может находиться в любом регионе.
Всех, кому известно о пропавшей, попросилипозвонить по телефонам 8 800 700 54 52 или 02, 102.
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В магазинах уже начали продавать искусственные елки.