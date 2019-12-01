В Рязани скончался священник, которого отстранили от службы за нарушения ПДД

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В воскресенье, 1 декабря, в Рязани скончался иеромонах Сергий (Маркин), которого отстранили от службы за нарушения ПДД, пишет
О причинах смерти не сообщается.
«Отпевание монашеским чином состоится в 11 часов во вторник, 3 декабря, в Никольском храме села Киселево», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что священник на джипе
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →В Рязани осудили мужчину, лишившего знакомую матери зрения
По сравнению с предыдущим годом в расчетах налогов произошли определенные изменения.