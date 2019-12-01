В ДТП в Дядькове пострадал двухлетний ребенок

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Фото: УМВД по Рязанской области
В ДТП,
Авария произошла в 20:50 на улице Центральной около дома №38.
По предварительной информации, 22-летняя жительница Тамбовской области на Nissan Qashqai, двигаясь со стороны Рязани в сторону Вышгорода, не справилась управлением и столкнулась с автомобилем BMW X1 под управлением 32-летнего рязанца.
Помимо двухлетней пассажирки в ДТП пострадали оба водителя, а также 30-летний пассажир автомобиля Nissan. Пострадавших доставили в больницу.
Обстоятельства уточняются.
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