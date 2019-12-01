Под Рязанью на турнире по спортивному ориентированию умер пенсионер

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Под Рязанью на турнире по спортивному ориентировнию умер пожилой участник. Об этом пишет «
Турнир проходил в воскресенье, 1 декабря, недалеко от поселка Варские Рязанского района. 69-летний мужчина участвовал в открытом чемпионате и первенстве области по спортивному ориентированию бегом по заснеженному грунту «Введенские старты-2019».
Причины смерти и обстоятельства произошедшего установят следователи.
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Корреспондент RZN.info попыталась разобраться, сколько времени и денег придется потратить на то, чтобы вернуть эвакуированный автомобиль, и какие существенные минусы есть в данной процедуре.