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20:11, 1 декабря 2019 459
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Под Рязанью на турнире по спортивному ориентированию умер пенсионер

Под Рязанью на турнире по спортивному ориентированию умер пенсионер

Под Рязанью на турнире по спортивному ориентировнию умер пожилой участник. Об этом пишет «МК в Рязани» со ссылкой на старшего следователя Рязанского МСО СУ СКР по области Ирину Корнееву.

Турнир проходил в воскресенье, 1 декабря, недалеко от поселка Варские Рязанского района. 69-летний мужчина участвовал в открытом чемпионате и первенстве области по спортивному ориентированию бегом по заснеженному грунту «Введенские старты-2019».

Причины смерти и обстоятельства произошедшего установят следователи.


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