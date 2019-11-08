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12:30, 8 ноября 2019 279
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В рязанской больнице №4 закончили ремонт

В рязанской больнице №4 закончили ремонт

В поликлинике рязанской больницы №4 закончили ремонт. Работы стоимостью 1 млн рублей профинансировали за счет областного бюджета, сообщил сайт регионального минздрава.

На эти деньги отремонтировали коридор на втором этаже, заменили радиаторы отопления, инженерные коммуникации, двери в кабинетах.

Также сформировали зону ожидания, в помещениях установили новые оконные блоки и современные энергосберегающие светильники.

Сейчас продолжается работы в инфекционном отделении больницы №4. Здесь отремонтируют палаты, коридор, санузлы и ванные комнаты, заменят окна, полы и двери.

На эти цели из бюджета региона направили 725 тысяч рублей. Завершение работ запланировано на конец ноября.


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