В рязанской больнице №4 закончили ремонт

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В поликлинике рязанской больницы №4 закончили ремонт. Работы стоимостью 1 млн рублей профинансировали за счет областного бюджета, сообщил
На эти деньги отремонтировали коридор на втором этаже, заменили радиаторы отопления, инженерные коммуникации, двери в кабинетах.
Также сформировали зону ожидания, в помещениях установили новые оконные блоки и современные энергосберегающие светильники.
Сейчас продолжается работы в инфекционном отделении больницы №4. Здесь отремонтируют палаты, коридор, санузлы и ванные комнаты, заменят окна, полы и двери.
На эти цели из бюджета региона направили 725 тысяч рублей. Завершение работ запланировано на конец ноября.
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