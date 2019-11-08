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В Полянах мужчина до смерти забил обидчика жены. Об этом
По данным следствия, 2 ноября около магазина двое пьяных сельчан поссорились из-за того, что один из них оскорбил жену другого. Отмечается, что женщина работает продавцом.
«В ходе ссоры подозреваемый нанес удары по голове мужчине, проявившему неуважение к его супруге», — рассказали в следкоме.
35-летний пострадавший через несколько дней скончался в больнице.
29-летнего подозреваемого задержали. Ему грозит ответственность по части 4 статьи 111 УК («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).
Фото с сайта рязанского следкома
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Trade in — это замена старого имущества на новое с доплатой.