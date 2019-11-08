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Новая маршрутка до «Олимпийского городка» пройдет через Приокский и Кальное. Путь маршрута № 46 официально опубликовали в пятницу, 8 ноября. Его длина составит 20 километров.
Маршрутку пустят из Семчина («Княжье поле») через улицы Интернациональную, Октябрьскую, Московское шоссе, улицы Ленина, Свободы, Кальную, Касимовское шоссе, улицу Советской Армии, до Олимпийского городка. В обратном направлении маршрут пройдет через улицы Тимакова и Новоселов.
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Жители обслуживаемых домов должны проголосовать и решить, оставить общепринятую схему зимней уборки дворов или изменить условия оплаты.