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11:51, 8 ноября 2019 616
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Новая маршрутка до «Олимпийского городка» пройдет через Приокский и Кальное 1

Новая маршрутка до «Олимпийского городка» пройдет через Приокский и Кальное

Новая маршрутка до «Олимпийского городка» пройдет через Приокский и Кальное. Путь маршрута № 46 официально опубликовали в пятницу, 8 ноября. Его длина составит 20 километров.

Маршрутку пустят из Семчина («Княжье поле») через улицы Интернациональную, Октябрьскую, Московское шоссе, улицы Ленина, Свободы, Кальную, Касимовское шоссе, улицу Советской Армии, до Олимпийского городка. В обратном направлении маршрут пройдет через улицы Тимакова и Новоселов.


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