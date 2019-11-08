Иван Ургант рассказал о рязанском пенсионере, осужденном за ловлю рыбы на коноплю

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Иван Ургант рассказал о 90-летнем пенсионере из Рязанской области, которого осудили за хранение наркотиков. Выпуск «Вечернего Урганта» вышел в эфир в четверг, 7 ноября.
Ведущий пошутил, что для задержания профессора Московского государственного университета геодезии и картографии организовали спецоперацию, к которой привлекли ОМОН и даже авиацию.
«Хорошо, что пенсионный возраст подняли. А то вон они чем на пенсии занимаются. Пусть лучше работают, чем наркотики выращивают!» — в шутку заявил Ургант.
Историю он обсудил со своим соведущим Дмитрием Хрусталевым и заключил: «Кто больше всех расстроился? Конечно, рыбы. О рыбах никто не думает!»
Напомним, 90-летний уроженец села Большие Можары смешивал семечки конопли с геркулесовой кашей и ловил рыбу. Его
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