Вжух и… рязанские полицейские с «дьявольскими» номерами остановили священника

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В четверг, 7 ноября, на площади Свободы автоинспекторы остановили священника, ехавшего на автомобиле. Фото опубликовали в группе «Новости Рязани ВКонтакте».
Пользователи сети обратили внимание на то, что номера у экипажа ДПС были «дьявольские» — три шестерки.
Чем закончилась встреча правоохранителей и священнослужителя, неизвестно.
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